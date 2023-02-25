Her gün 1 Kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Vücuttaki zehri çıkaran o detayları, ne kadar kullanılmalı? Açıklıyoruz

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Tarçınlı balın boğaz ağrısını iyileştiriyor. Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalar tarçınlı balın midede oluşan gazları önlediğini gösteriyor. Tarçınlı balın günlük tüketimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu bakteri ile virüs saldırılarından koruyor.

BAL- TARÇIN KARIŞIMI FAYDALARI

Tarçın ve Bal karıştırıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotiktir. Çokca vitamin ve demir kapsayan karışım, vücudu bakterilere ve virüslere karşı kollar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder ve idrar yollarındaki mikropları temizler

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MİDEDEKİ GAZI GİDERİYOR

Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmada tarçın ve balın midedeki gazı yok ettiği görülmüştür.

EN AĞIR YEMEKLERİ BİLE…

-Yapılan karışım midede asit oluşumunu engeller ve yenilen ağır yemekleri sindirir.

-Tarçın ve Balı karıştırmak bunlara iyi gelebilir:

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıkları önler

-Dinleme problemleriyle savaşmak

-Eklemlerdeki sızı ve iltihapı azaltır

-Kilo verdirir

-Kolesterol seviyesini düşürür

-Kalbi korur ve kardiyovaskuler hastalıkları önler

-Sindirimi geliştirir, kabızlığı önler ve bağırsak sorunlarını azaltır

-Cilt kirleriyle savaşır

-Doku ve uzuvları gençleştirir

Bu doğal reçete nasıl hazırlanır?

Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre kadar su

2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram

2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram

Hazırlanışı

1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün.

45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin.

Dozaj

Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için.

Diğer tarifler ise öyle;

Limon suyu bal tarçın karışımı: Balın içine kestiğiniz limon dilimlerini atın, bekletip tüketin. Tarçın ve bal karışımı bağışıklık sisteminizi destekleyecektir, bunu yaparken aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eden vücudunuza yardımcı da olacaktır.

Ballı tarçınlı su: İki yemek kaşığı toz tarçın ile bir yemek kaşığı balı ılık suya ekleyerek için. İdrar yolundaki mikropları öldürür. İki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranunun %10 azaldığı görüldü.

Bal tarçın karışımı zararlarına, alerjik durumlara karşı: Kullanmadan önce uzmanına danışmayı unutmayınız.

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