Her gün 1 bardak kemik suyu içerseniz ne olur? Sabah aç karnına kemik suyu içmek...

Kemiklerin içindeki tüm vitamin ve mineral su ile birleşip kaynatıldığında barındırdığı yararlı maddeleri suya bırakır. Kas sisteminde zayıflık olan kişilerin tüketmesi önerilir. Büyükbaş hayvanların kemikleri kullanılarak yapılan çorbaların daha yararlı olduğu belirtilmiştir. Kemik suyunun tüketilmesi ilerleyen zamanlarda olası kemik erimesini engeller.

Kemik Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kemik hastalıklarının önlenmesi için gün içerisinde 1 bardak kemik suyu tüketilmelidir. Çünkü içerisinde prolin, kolajen ve glutamin bulunur ve bu maddeler zaman içerisinde vücutta azalabilir. Bu nedenle kemik suyu düzenli tüketilirse bu oran dengelenir.

Kemik suyunun içindeki mineraller kullanılan ilaç ve besinlerin sinir sistemindeki toksinlerin azalmasını sağlar.

Uykusuzluk ve yorgunluk durumlarına karşı yararlıdır.

Gelişim çağındaki çocuklar, gebe kadınlar ve kemikleri kırılan kişilerin tüketmesi gerekir.

Aminoasit içeriği zengin olduğu için cilt dokusunu korur ve leke oluşumunu engeller.

Kas yapısını güçlendirir.

Sindirim sisteminin düzenlenmesi için faydalıdır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Darbe dayanımını arttırır.

Kemik Suyu Nasıl Hazırlanır?

Gerekli olan malzemeler

1 kg inek bacağının kemiği

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı defne yaprağı

1.5 L klorsuz su

Yapılışı

Kemikleri güzelce yıkayın ve tencereye alıp kalan malzemeleri ard arda ekleyin. Düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Normal tencere kullanırsanız ortalama 6 saat pişirme süresi olacaktır. Köpük çıktıkça suyun üzerinden alınmalıdır. İlk 3 saat köpük almaya devam edin ve daha sonra altını kısıp kaynatmaya devam edin. 6 saat sonra tüketilmeye hazır. Uzun süreli kaynatmak daha yararlıdır.

Sabah aç karnına kemik suyu içmek

Günün her saatinde aç ya da tok karnına tüketilebilen kemik suyu direkt içilerek ya da yemeklere ilave edilerek kullanılabilir. İlik suyunu hazırlarken kemiklerde kalan parçalı etlerin lezzeti ilik suyuna geçtiğinden dolayı direkt içilerek de kullanmak mümkündür.

Her gün kemik suyu içmenin zararları

Kemik suyu çok fazla tüketilmediği sürece zararı yoktur. Fakat aşırı şekilde kemik suyu içmek, kalp damarlarının sağlığını ciddi bir derecede etkiler. Erken yaşta kolesterol hastalıklarına yol açar. Bu yüzden her gün kemik suyu içmek size yarardan çok zarar verecektir.

Kemik suyu her gün içilir mi?

Kemik suyu günün her saatinde içilebilir. Eğer yaşa bağlı kemik erimesi veya eklem ağrıları yaşıyorsanız gün aşırı 1 çay bardağı tüketebilirsiniz. Kemik suyu gelişim çağındaki çocuklara da haftada 2 kez içirilebilir.

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