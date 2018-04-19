Her geçen gün artıyor... İşte TSK'nın İHA envanteri

Bayraktar TB (Taktik Blok) 2

Envanterdeki sayı: 46 Adet

Bu sayının 34 tanesi (23'ü SİHA) TSK tarafından kullanılmaktadır.

Jandarma 6 adet

Emniyet 6 adet

BAYRAKTAR İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir. Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.

Temel uçuş performans kriterleri

24,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

150 km Haberleşme Menzili

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

GPS Bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

BAYRAKTAR Mini İHA

Envanterdeki sayı: 140+

HERON TP (MALE)

Envanterdeki sayı: 10 adet

ANKA (MALE)

Envanterdeki sayı: 6 Adet

Malazgirt İHA

Envanterdeki sayı: 4 Adet

KARAYEL

Envanterdeki sayı: 10 (Hizmet alımı)

ALPAGU & KARGO (Kamıkaze İHA)

Envanterdeki sayı: Bilinmiyor

Black Hornet Mikro İHA

Envanterdeki sayı: Bilinmiyor

BAYRAKTAR SİHA - BAYKAR

Tamamen milli ve özgün tasarım

Karada obüslerle, havada F-16'larla bilgi paylaşıyor.

27 bin feet'e çıkabiliyor. 24 saat uçabilme özelliği ile rakipleri arasında ilk sırayı alıyor..

ANKA İHA - TÜRK HAVACILIK ŞİRKETİ

17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilogram kalkış ağırlığına sahip.

Uydudan kontrol ediliyor, bilgisayar sistemine bağlı.

Adını, masal kuşu Zümrüd-ü Anka'dan alıyor.