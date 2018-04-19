Her geçen gün artıyor... İşte TSK'nın İHA envanteri
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin gücü olan İHA'ların sayısı her geçen gün artıyor. İHA'lar başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere birçok operasyonda büyük yararlılıklar gösterdi.19 Nisan 2018 Perşembe 14:46
Bayraktar TB (Taktik Blok) 2
Envanterdeki sayı: 46 Adet
Bu sayının 34 tanesi (23'ü SİHA) TSK tarafından kullanılmaktadır.
Jandarma 6 adet
Emniyet 6 adet
BAYRAKTAR İHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir. Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.
Temel uçuş performans kriterleri
24,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
150 km Haberleşme Menzili
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği
GPS Bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği
BAYRAKTAR Mini İHA
Envanterdeki sayı: 140+
HERON TP (MALE)
Envanterdeki sayı: 10 adet
ANKA (MALE)
Envanterdeki sayı: 6 Adet
Malazgirt İHA
Envanterdeki sayı: 4 Adet
KARAYEL
Envanterdeki sayı: 10 (Hizmet alımı)
ALPAGU & KARGO (Kamıkaze İHA)
Envanterdeki sayı: Bilinmiyor
Black Hornet Mikro İHA
Envanterdeki sayı: Bilinmiyor
BAYRAKTAR SİHA - BAYKAR
Tamamen milli ve özgün tasarım
Karada obüslerle, havada F-16'larla bilgi paylaşıyor.
27 bin feet'e çıkabiliyor. 24 saat uçabilme özelliği ile rakipleri arasında ilk sırayı alıyor..
ANKA İHA - TÜRK HAVACILIK ŞİRKETİ
17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilogram kalkış ağırlığına sahip.
Uydudan kontrol ediliyor, bilgisayar sistemine bağlı.
Adını, masal kuşu Zümrüd-ü Anka'dan alıyor.
YORUM YAZ