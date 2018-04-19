Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Her geçen gün artıyor... İşte TSK'nın İHA envanteri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin gücü olan İHA'ların sayısı her geçen gün artıyor. İHA'lar başta Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere birçok operasyonda büyük yararlılıklar gösterdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:46
Her geçen gün artıyor... İşte TSK'nın İHA envanteri

Bayraktar TB (Taktik Blok) 2

Envanterdeki sayı: 46 Adet

Bu sayının 34 tanesi (23'ü SİHA) TSK tarafından kullanılmaktadır.

Jandarma 6 adet

Emniyet 6 adet

BAYRAKTAR İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Eylül-Ekim 2009 yılında resmi heyet huzurunda Bayraktar Taktik İHA Sistemi ile hedeflenen tüm performans kriterleri başarıyla tamamlanarak uçuş testleri sergilenmiştir. Bu uçuş testleri esnasında dünyada hiçbir alternatif İHA Sisteminde bulunmayan (Predator, Heron vb. dahil) hangardan çıktığı andan itibaren tam otomatik taksi, kalkış, uçuş, iniş, frenleme ve tekrar hangara dönüş gibi özellikler sergilenmiştir. Rekabet usulune dayalı olarak yürütülen bu uçuş testlerinde tek başarılı olan sistem Bayraktar İHA olmuştur.

Temel uçuş performans kriterleri

24,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

150 km Haberleşme Menzili

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

GPS Bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

BAYRAKTAR Mini İHA

Envanterdeki sayı: 140+

HERON TP (MALE)

Envanterdeki sayı: 10 adet

ANKA (MALE)

Envanterdeki sayı: 6 Adet

Malazgirt İHA

Envanterdeki sayı: 4 Adet

KARAYEL

Envanterdeki sayı: 10 (Hizmet alımı)

ALPAGU & KARGO (Kamıkaze İHA)

Envanterdeki sayı: Bilinmiyor

Black Hornet Mikro İHA

Envanterdeki sayı: Bilinmiyor

BAYRAKTAR SİHA - BAYKAR

Tamamen milli ve özgün tasarım

Karada obüslerle, havada F-16'larla bilgi paylaşıyor.

27 bin feet'e çıkabiliyor. 24 saat uçabilme özelliği ile rakipleri arasında ilk sırayı alıyor..

ANKA İHA - TÜRK HAVACILIK ŞİRKETİ

17,3 metre kanat açıklığı, 8 metre boy ve 1600 kilogram kalkış ağırlığına sahip.

Uydudan kontrol ediliyor, bilgisayar sistemine bağlı.

Adını, masal kuşu Zümrüd-ü Anka'dan alıyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:46
  1. ANKA İHA
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Bayraktar Taktik İHA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye resmen istedi
    1. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    2. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    4. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    5. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    6. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    7. Kırgızistan'da hükümet düştü
    8. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    9. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    10. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    11. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    12. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    14. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    15. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    16. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    17. "Spora değil, skora önem veren bir..
    18. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    19. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    20. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum