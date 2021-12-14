Her gece aynı saatte uyanmak bir işaret olabilir

Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi arttırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur.

Sıklığı arttıkça insanın canını sıkmaya ve yavaş yavaş uyku düzenini bozmaya başlayan her gece aynı saatte uyanmak, bugün çoğu insanın yaşadığı ortak bir sorun. Bilim insanları, gece boyunca uyanmanın son derece normal bir şey olduğunu söylüyor ancak her gece aynı saatte uyanmak ve bir daha uykuya geri dönememek, bazı psikolojik ve biyolojik problemlerin varlığına dikkat çekiyor olabilir.

Bilim insanları, her gece aynı saatte uyanmaya normal bir gözle bakıyor. Hatta söylenenlere göre gece birden fazla kez uyanabiliyoruz, ancak çok azımız uyandığımızın farkına varıyor. ABD Pensilvanya Üniversitesi'nde uyku davranışları alanında Uzman Doktor Michael Perlis, yetişkin insanların gece en az 15 defa uykusundan uyandığını belirtiyor.

Günlük hayatta yaşadığınız sıkıntılar, fazla stresli olmanız uyku düzeninizi olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Eğer uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, gecenin bir yarısı nedensiz bir şekilde uyanıyorsanız ve geri uyumak pek mümkün olmuyorsa, anksiyete veya depresyonun eşiğinde olabilirsiniz.

Uykunun tüm canlılarda gözlenen doğal bir dinlenme biçimidir. Hayatımızın üçte birini oluşturan uyku basit bir süreç zannedilse de sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından. Uykuyla ilgili bilinmesi gerekenlerden biri gece uygun saatlerinide mutlaka uyuyarak geçirmek olmalı.

Her gece aynı saatte çalar saat olmadan uyanmak

Geleneksel Çin tıbbına göre her gece aynı saatte uyanmanızın çok farklı bir nedeni olabilir. Geleneksel Çin tıbbına göre bedenlerimiz, günün her saatinde farklı fonksiyonları yerine getirmekle görevlidir.

Vücudun enerji meridyenleri, eski Çin tıbbına göre, günün farklı zamanlarında vücudunuzun farklı bölgelerine enerji veren bir saat sistemine de bağlıdır. Örneğin: Her gece saat 3 ile 5 arasında uyanmak, vücudunuzun karşılık gelen kısmındaki enerjilerin engellendiğini veya zayıf olduğunu gösteren bir işarettir.

12:00 ve 00:00 arasında uyanma

Eski Çin tıbbına göre, bu zaman dilimi safra kesesinin enerji meridyeninin aktif olduğu zamandır. Bu zaman diliminde uyanmak, duygusal hayal kırıklığı ile ilişkilidir.

01:00 ve 3:00 arasında uyanma

Bu saatler, Çin tıbbı vücut saati ve karaciğer ile ilişkili enerji meridyenidir. Bu zamanda uyanmak, öfke ve aşırı yang enerjisi duygularıyla ilişkilidir. Soğuk su içmeyi ve gece boyunca huzur içinde dinlenebilmeniz için sinirlenmenize neden olan durumun sahipliğini almayı deneyin.

03:00 ve 05:00 arasında uyanma

Bu saatler arasında uyanmak, öğleden sonra 05.00 ile uyanmak, ciğerlerden geçen enerji meridyeniyle ve üzüntü duygusuyla ilişkilidir. Uyumaya devam etmek için biraz yavaş, derin nefes almayı deneyin ve size yardımcı olmak için kendinize olan inancınızı kendinize ifade edin.

05:00 ve 08:00 arasında uyanma

Çoğu insan için genellikle bu saatler arasında yatma zamanıdır. Bu süre zarfında uykuya dalmakta güçlük çekmek, aşırı stresin ve günlük endişelerin bir işaretidir. Rahatlama egzersizleri uyumanıza yardımcı olmak için tavsiye edilir.

Endişelenmeniz gereken nokta, uyandıktan sonra rahat bir şekilde uykuya dalıp dalamadığınız.

Her gece aynı saatte uyanmanın insomnia, yani uyku bozukluğu ile bir ilgisi olmasa da uyandıktan sonra uykuya geri dalamama, insomnia başlangıcı olduğunu gösterebilir.

Psikiyatrist ve uyku uzmanı Alex Kane'in her gece aynı saatte uyananlar için bazı tavsiyeleri bulunuyor. Kane, eğer hep aynı saatte uyanıyorsanız kendinize uykuya geri dönmek için 15-20 dakikalık bir zaman tanıyın diyor.

Kane'in söylediklerine göre eğer bu süre zarfında geri uyumak mümkün değilse, yapabilecek en sağlıklı şey saat kaç olursa olsun yataktan kalkmak olacaktır. Kane; "Beynimiz bazı şeyleri ilişkilendirmeye epey meyillidir. Eğer gereğinden fazla yatakta kalırsak beyin, yatağı uyku yerine endişe veya planlama gibi uyanıkken yaptığımız aktivitelerle ilişkilendirebilir" diyor.

Elbette yataktan kalktıktan sonra yapabileceğimiz şeyler son derece kısıtlı. Bir kere beynimizi tamamen uyanık olduğuna kesinlikle ikna etmememiz gerekiyor. Kane, yataktan kalktıktan sonra cep telefonu ile ilgilenmek, oyun oynamak gibi zaten tamamen açık olan bilincimizi daha fazla uyarmak yerine, nefes egzersizleri yapmak hem vücudumuzun hem de beynimizin gevşemesini sağlayacak aktiviteler yapmamızı öneriyor.