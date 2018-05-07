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Her eşyayı fırlatan ve yere atan bir çocuğa sahipseniz...

"Çocuğum her şeyi yere atıyor" diyorsanız bu haberi okumadan geçmeyin.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:30
Her eşyayı fırlatan ve yere atan bir çocuğa sahipseniz...

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SEÇTİĞİ BİR YOL

Eline geçen oyuncak dahil her eşyayı fırlatan ve yere atan bir çocuğa sahipseniz, durumun zamanla baş edilmesi zor bir soruna dönüştüğünü bilirsiniz. Üstelik her çocuğun bu durumu yaşadığı bir çılgınlık dönemi oluyor ve bunu aşmak için ciddi bir sabra ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle 18 ay - 2 yaş arasındaki çocukların atma oyunu daha büyük çocukların ise dikkat çekme ve iletişim kurmak için tercih ettiği karmaşık bir yol olan atma alışkanlığını REEM Nöroloji Merkezi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz anlatıyor.

SINIRLARI SİZ ÇİZİN

Çocuklar dünyayı keşfetmek ve tanımak ister. Bunun içinse en kolay yolları eşyaları tanımaktan geçer. Bu bazen bir oyuncak bazense içi su dolu bir bardak olabilir. Çocuklar özellikle de 2 yaşından küçük olanlar, eşyaları alır, tutar, inceler ve atar. Bu, motor becerilerinin gelişmesi aşamasında her çocuğun yaptığı davranışlardır. Bu tarz davranışlar tehlikeli boyuta geldiklerinde ise aileler için endişe verici olabilir. Ancak ebeveynler şunu unutmamalıdır, çocuklar 2 yaşından önce sebep sonuç ilişkisi kuramazlar. Haliyle yaptıkları davranışların ne sonuçlar doğuracağını bilemezler. Bu durumda ebeveynler dikkatli olmalı ancak çocuklarının belli sınırlar dahilinde atma davranışı üzerinden deneyim kazanmalarına izin verilmelidir.

ÇOCUĞUNUZLA İNATLAŞMAYIN

Çocuklar, istediklerinin olması konusunda oldukça inatçı olabilirler. Ancak bu alanı oluşturan yine ebeveynlerin kendisidir. Siz çocuğunuz için ne kadar az özgür alan bırakırsanız ve her davranışa “Yapma, hayır” gibi yanıtlar verirseniz çocuğunuz o kadar öfkelenecek ve inatlaşacaktır. Bunun sonucunda ise havada uçuşan eşyaları görmek olası ihtimaller dahilindedir.” Hayır, sus, bağırma, ağlama” demeniz bu durumu besler ve çocuğunuzun tedirginliğini artırır. Oysa yapmanız gereken sabırlı olmak, inatlaşmamak ve onunla iletişime geçip anlamaya çalışmaktır.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:30
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