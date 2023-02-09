  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan çok önemli deprem uyarısı

Osmanlı torunu Bukele'den Türkiye kararı

İsviçre’nin ünlü bankası batıyor! Net zararını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde deprem seferberliği!

Sular altında kalan İskenderun ile ilgili Türk profesör şok detayı duyurdu: Deniz suyu filan yükselmedi

Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor! CHP ve zihniyetinin kökü bu topraklardan kazınmalıdır!

Irkçı Ümit Özdağ ve şaklaban çetesinin ‘Suriyeliler Fenerbahçe tırını yağmaladı’ haberine kulüp yöneticisinden...

Millet can derdinde zillet rant peşinde!

Fuat Oktay: Depremzedeler üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

CHP'li belediyeden skandal hareket! 'Yardım kolilerine belediye afişi yapıştırmadan göndermiyor’
Yaşam Her enkazdan farklı keder! Bütün aile yaşamını yitirdi
Yaşam

Her enkazdan farklı keder! Bütün aile yaşamını yitirdi

İki yıldır Gaziantep'te görev yapan uzman çavuş ve ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:14:00 -
Her enkazdan farklı keder! Bütün aile yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki facianın ateşi Mustafakemalpaşa’ya düştü. 2 yıldır bölgede Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 4’üncü günü saat 05.00 sıralarında İslahiye’nin Atatürk Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür Apartmanı’nın enkazında yaptığı çalışmada, 4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılanların Uzman Çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ (3) ve Alparslan (1) olduğu belirlendi.

Deprem haberiyle, kızı, damadı ve torunlarından haber almak için Mustafakemalpaşa’dan Gaziantep’e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü. Hacer Aykut ve ailesinin ölüm haberi, Mustafakemalpaşa’yı yasa boğdu.

Uzman isim açıkladı! Yeni binalar neden yerle bir oldu?
Uzman isim açıkladı! Yeni binalar neden yerle bir oldu?

Yaşam

Uzman isim açıkladı! Yeni binalar neden yerle bir oldu?

Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı
Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Yaşam

Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi
Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

Yaşam

Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23