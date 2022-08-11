Her derde deva! Türkiye’de üretiliyor: 56 ülke peşine düştü

Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki bal ihracatı 26 milyon 226 bin dolara ulaşırken, 7 ayda 56 ülkeye bal satıldığı açıklandı.

Bu dönemde bal ihracatından 9 bin 923 ton karşılığı 26 milyon 226 bin 544 dolar gelir sağlandı.

İhracatın miktarda yüzde 133, değerde yüzde 76 arttığına dikkat çekilirken, "ABD, Almanya ve İspanya sırasıyla dış satımda başı çekti.

ABD'ye 9 milyon 286 bin, Almanya'ya 3 milyon 904 bin ve İspanya'ya 3 milyon 378 bin dolarlık bal satıldı.