Her derde deva: Protein deposu termiyenin şaşırtan faydaları...

Tarihin en eski besinlerinden olan ve kuruyemiş olarak tüketilen termiye, protein deposu olarak kabul edilir. 'Lapinus' baklasının tohumları olan termiye, fasulye ailesine ait bir türdür ve Akdeniz bölgesinin vazgeçilmez lezzetlerindendir. Bu özelliklerinin yanı sıra sağlığa da birçok fayda sağlar. Nişastası olmayan bu besin, lif ve protein bakımından oldukça zengindir. Vücudun E vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını karşılar.

Peki termiye nelere iyi gelir? İşte termiyenin şaşırtan faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Ayrıca birçok hastalığa karşı vücudu korur.

- Potasyum, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengin olan termiye, bu özelliği ile birlikte bağırsaklardaki florayı dengeler, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

- Uzun süreli tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcıdır.

- Vücudun enerjisini sağlar; stres, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıklara karşı birebirdir.

- Yüksek tansiyonu ve kan basıncını dengeler, kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirir.

- Kalsiyum bakımından zengin olmasıyla birlikte kemik ve kasları güçlendirir.

- Protein bakımından da oldukça zengindir. Vücudun ihtiyacı olan proteini rahatlıkla karşılar.

- Kabızlık gibi sorunların yaşanmasını önler.

- Yoğurtla birlikte tüketildiğinde bağırsakları temizler.

Ancak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için lupin alerjisi olanların termiye tüketmesi kesinlikle tavsiye edilmez.