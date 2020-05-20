Her derde deva böğürtlenin faydaları...

Yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi olan böğürtlen, Anadolu'nun hemen hemen her yerinde rahatlıkla yetişebiliyor. Böğürtlen vitamin ve mineral deposu olmakla birlikte sağlığa birçok fayda sağlıyor, birçok hastalığa birebir geliyor. İşte böğürtlenin mucizevi faydaları...

Mayıs ayından Ağustos ayına kadar tüketilebilen böğürtlen, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Böğürtlen, vücuttaki tüm toksinleri tek seferde atabilmektedir. Organik asitler bakımından da zengin olan böğürtlen, ishal hastalıklarının tedavisi için de kullanılmaktadır.

İşte mucizevi meyve böğürtlenin tüm faydaları

- İçerdiği asitler sayesinde kan basınç oranını korur.

- Vücuttaki tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.

- Bronşitleri temizler, solunum sıkıntılarına birebir gelir.

- Basur ve yanık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

- Yüksek tansiyon, eklem ağrıları ve iltihaplanmalarını önler.

- Sindirim sistemine oldukça faydalıdır.

- İshal hastalıklarına birebir gelir.

- Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

- Kanı büyük ölçüde temizler.

- Cilt bakımına da birebir gelmektedir.

- Ödemlerin oluşmasını engeller.