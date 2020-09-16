  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Her derde deva: Altın çileğin inanılmaz faydaları
Sağlık

Her derde deva: Altın çileğin inanılmaz faydaları

Vitamin ve mineral deposu ve dünyanın en zengin lif içeriğine sahip olan altın çilek, faydalarıyla şaşırtıyor. Peki altın çilek hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-16 02:37:00 -
Her derde deva: Altın çileğin inanılmaz faydaları

Bilim literatüründe "Physalis peruviana" olarak adlandırılan ve güçlü bir antioksidan olarak bilinen altın çilek, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Dünyanın en zengin lif içeriğine sahip olan bu inanılmaz besin, tüm B vitamini komplekslerini içeriyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta şifa amacıyla kullanılmakla birlikte vücudu toksinlerden arındırmada oldukça etkili oluyor. Ayrıca, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi de sağlıyor. Peki altın çilek hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar...

Altın çileğin faydaları

- Güçlü bir antioksidandır. Hücreleri yeniler ve yaşlanmayı engeller.

- Kanserli hücre oluşumunu engeller. Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne savaş açar.

- Tüm B vitamini komplekslerini içerdiğinden kan basıncını dengeler.

- Kemik sağlığını korur. Kemikleri geliştirir.

- Bağırsak sağlığına birebirdir. Bağırsak düğümlenmesini önler.

- Vücut içerisindeki asit ve virüslerin atılmasına yardımcı olur.

- Böbrek sağlığına faydalıdır. Böbreklerde taş ve kum oluşumunun önüne geçer.

- İdrar yollarını temizler.

- Dünyanın en zengin lif içeriğine sahip besindir.

- Yapılan bazı araştırmalar, altın çileğin şeker hastalığına da faydalı olduğunu göstermiştir.

Ancak kan basıncını düşürdüğünden dolayı düşük tansiyonu olanlara tavsiye edilmez. Ayrıca çok aşırı tüketildiğinde ishale neden olabileceği unutulmamalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’
Gündem

Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ‘Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu daha önce vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı