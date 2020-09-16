Her derde deva: Altın çileğin inanılmaz faydaları

Bilim literatüründe "Physalis peruviana" olarak adlandırılan ve güçlü bir antioksidan olarak bilinen altın çilek, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Dünyanın en zengin lif içeriğine sahip olan bu inanılmaz besin, tüm B vitamini komplekslerini içeriyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta şifa amacıyla kullanılmakla birlikte vücudu toksinlerden arındırmada oldukça etkili oluyor. Ayrıca, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi de sağlıyor. Peki altın çilek hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte detaylar...

Altın çileğin faydaları

- Güçlü bir antioksidandır. Hücreleri yeniler ve yaşlanmayı engeller.

- Kanserli hücre oluşumunu engeller. Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne savaş açar.

- Tüm B vitamini komplekslerini içerdiğinden kan basıncını dengeler.

- Kemik sağlığını korur. Kemikleri geliştirir.

- Bağırsak sağlığına birebirdir. Bağırsak düğümlenmesini önler.

- Vücut içerisindeki asit ve virüslerin atılmasına yardımcı olur.

- Böbrek sağlığına faydalıdır. Böbreklerde taş ve kum oluşumunun önüne geçer.

- İdrar yollarını temizler.

- Dünyanın en zengin lif içeriğine sahip besindir.

- Yapılan bazı araştırmalar, altın çileğin şeker hastalığına da faydalı olduğunu göstermiştir.

Ancak kan basıncını düşürdüğünden dolayı düşük tansiyonu olanlara tavsiye edilmez. Ayrıca çok aşırı tüketildiğinde ishale neden olabileceği unutulmamalıdır.