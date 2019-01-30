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Her birinde 100 ceset! Ülkede 50'den fazla toplu mezar bulundu

Orta Afrika ülkesi Kongo'da bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosuna (UNJHRO) bağlı ekipler, ülkede her birinde yaklaşık 100 cesedin olduğu 50'den fazla toplu mezarın bulunduğu bildirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
Her birinde 100 ceset! Ülkede 50'den fazla toplu mezar bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe eyaletinde, her birinde yaklaşık 100 cesedin olduğu 50'den fazla toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkedeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosuna (UNJHRO) bağlı ekipler, etnik çatışmaların yaşandığı Mai-Ndombe eyaletinin Yumbi bölgesinde 50'den fazla toplu mezar buldu.

Kabileler arası çatışma çıkmıştı

UNJHRO Başkanı Abdoul Aziz Thioye, toplu mezarların 16-18 Aralık 2018'de Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmaların çıktığı ve 890 kişinin hayatını kaybettiği bölgede tespit edildiğini söyledi.

Thioye, "Küçücük mezarların her birisinde 100'den fazla ceset bulundu. Bu durum çatışmalarda daha fazla kişinin ölmüş olabileceğini düşündürüyor." diye konuştu.

Bölgedeki ordu temsilcisi General Fall Sikabwe, toplu mezarın bulunmasıyla, polis ve askerlerin de hayatını kaybettiği çatışmalar hakkında başlatılan soruşturmaların daha kapsamlı hale getirildiğini belirtti.

3 günde 890 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), KDC'nin Yumbi bölgesindeki 4 köyde, 16-18 Aralık'ta, iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 3 günde 890 kişinin öldüğü, 82 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bölgedeki iki ilkokul, iki sağlık merkezi, bir pazar yeri ve seçim ofisinin de dahil olduğu 485 ev ve binanın yakıldığı veya yağmalandığı ifade edilmiş, çatışmalar yüzünden 16 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Çatışmaların, Banunu kabilesi mensuplarının, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıktığı ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)
  2. Mai-Ndombe
  3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu(UNJHRO)
  4. UNJHRO Başkanı Abdoul Aziz Thioye
  5. General Fall Sikabwe
  6. toplu mezar
  7. Birleşmiş Milletler (BM)
  8. Banunu kabilesi

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