Her an açıklanabilir... Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan tutunamadı ve kiralanıyor!
Sezon başında Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çekti. Genç oyuncu, Torino'dan Sampdoria'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çekti. Genç oyuncu, Torino'dan Sampdoria'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Emirhan İlkhan, sezon başında Torino'ya transfer olmuştu.
İtalyan ekibi, genç oyuncuyu sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşığında kadrosuna katmıştı.
18 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı.
A Spor'a göre; Torino, Emirhan İlkhan'ın kiralık transferi için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Genç futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
Torino, bu sezon sadece 4 maçta 87 dakika süre alan Emirhan'ı kiralamak için harekete geçti.