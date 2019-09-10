0553 313 94 23

Her 40 saniyede bir intihar meydana geliyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 3 saniyede bir intihar girişiminin, her 40 saniyede ise bir tamamlanmış intiharın meydana geldiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr.

10 Eylül 2019 Salı 13:34
Her 40 saniyede bir intihar meydana geliyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 3 saniyede bir intihar girişiminin, her 40 saniyede ise bir tamamlanmış intiharın meydana geldiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula, intiharın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olduğunu söyleyerek, “İntihar bir halk sağlığı sorunudur” dedi.


10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü sebebiyle intihar olaylarını biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlar içinde ele alan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula, her yıl 800 bin insanın intihar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Özkula, insanın kendi eliyle yaşamını sonlandırması anlamına gelen intihar konusunun ivedilikle ele alınması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.


İntiharın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları bulunmaktadır


İntiharın ruhsal bir hastalık olmadığı gibi sadece ruhsal hastalığın bir göstergesi olarak da değerlendirilemeyeceğini söyleyen Özkula bu olgunun; biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlar içinde açıklanabileceğini vurguladı.


Özkula, biyolojik açıdan, intiharın ruhsal hastalıklar ile birlikteliğinin, özellikle de depresyon ve alkol bağımlılığı ile birlikteliğinin çok sık olduğunun açıkça görüldüğünü ve bu bağlamda, birinci basamak sağlık hizmetlerinde depresyonun fark edilmesinin ve kişinin psikiyatri hekimine yönlendirilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Kişiler her ne kadar psikiyatrik bir hastalık tanısı ile damgalanmaktan endişe duysalar da, psikiyatrik hastalıkların tıpkı diğer tıbbi hastalıklardan örneğin şeker ya da tansiyon hastalığından bir farkı olmadığını, tedavi edilebilir olduğu ve gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade eden Özkula, psikolojik bağlamdaki risk faktörlerinin; kişisel kaynakların yetersizliği, yalnız yaşamak, ayrılık, kayıp ve şiddete maruz kalmak olduğunu söyledi.


“Her insan kıymetlidir, her yaşam kıymetlidir”


Sosyal açıdan bakıldığında; göçmenler, mülteciler, transseksüeller ve mahkumlarda, yani toplumda ötekileştirilen gruplarda intihar vak’alarının daha sık olduğunu belirten Özkula, intiharın en sık tarım ilaçları ve ateşli silahlar ile meydana geldiğini vurgulayarak bireysel silahlanmanın önünü açacak her türlü yasal düzenlemenin intihar vak’ası sayısını arttıracağını söyledi.


Psikiyatri Uzmanı Dr. Güler Özkula sözlerini şöyle tamamladı: “Anlaşılacağı üzere, intiharı önleme sadece sağlık çalışanlarının elinde olan bir durum değildir. Ne zaman ki “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin temel ilkeleri her birey için yaşama geçirilir; işte o zaman yaşam devam eder. Ne zaman ki sağlık, eğitim, tarım, ekonomi ve medya liyakat çerçevesinde işbirliği içinde çalışmaya başlar, yaşam devam eder. Her insan kıymetlidir, her yaşam kıymetlidir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve çocukları toprağa verildi
    1. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    2. Yılmaz: "Biz bir bütünün parçalarıyız"
    3. 1600 rakımlı yaylada elma hasadı..
    4. Altınyıldız Classics’ten tatil sonu..
    5. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    6. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    7. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    8. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    9. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    10. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    11. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    12. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    13. Tiroit hastalığına dikkat
    14. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    15. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    16. Van'da terör operasyonu
    17. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    18. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    19. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    20. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    21. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    22. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    23. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    24. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    25. Boşandığı eşini öldüren zanlıdan..
    26. Enes Kanter’in yargılanmasına devam..
    27. Manisa FK’dan Gazeteciler Cemiyetine..
    28. Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
    29. Rusya’daki otel yangınında 1 kişi..
    30. Yağmadan aranan zanlı tutuklandı
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu