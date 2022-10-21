Hepten kafayı yediler! Karar verin: Rezerv ekside mi, Merkez Bankası dolar mı satacak?

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İyi Parti milletvekilinin sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde köşe yazarı olan ve çoğunlukla felaket senaryoları ile gündeme gelen Remzi Özdemir, çelişkili iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Utanma yok! Bir öyle bir böyle

Köşesinde ekonomi yorumlamak yerine sallamasyon iddialarla felaket senaryoları karalayan Remzi Özdemir, eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylediği Merkez Bankası'nın faiz kararından hemen sonra dolar satacağı iddiasında bulundu.

Haydaaa! Bu kez de "Dolar satacak" dedi

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının operasyon olduğunu savunarak algı operasyonları yürüten Remzi Özdemir, "Merkez Bankası’nın arka kapı operasyonu sürecek. Özellikle faiz kararından hemen sonra saat 14.01 itibariyle kamu bankaları daha çok dolar satacak. Çünkü “Bakın Merkez Bankası faiz düşürdü ama dolar yükselmedi” demek için. Tabii ki, yakılan her dolar Türkiye’de yaşanması muhtemel kur krizinin şiddetini biraz daha büyütecek" dedi.

Hani rezervler eksi(-) 60 milyar dolar seviyesindeydi

Daha önce de Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın eksi 60 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemişti.

2 Eylül'de yaptığı açıklamasında Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar borçlu olduğunu iddia eden sözde ekonomist, "Merkez Bankası’nın kasasının boş olması yani eksi 60 milyar dolar rezerv hala geçerliliğini koruyor. Ülkeye 20 milyar dolar girdi diyoruz ama Merkez Bankası’nın rezervi hala eksi 60 milyar dolar seviyesinde." demişti.