Hepsini TSK eğitti... Kamp görüntülendi! TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO'nun Afrin'deki askeri eğitim tatbikatı görüntülendi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan Afrin ilçesindeki askeri eğitim tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi. Savaş taktikleri öğretildi ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin askeri eğitimleri sürüyor. Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi. 300 asker katıldı Hamza Tümeni'nin, 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı. Tüm askeri eğitimler veriliyor Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

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