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Dünya Hepsini imha ettiler! Böyle olur batı medeniyeti
Dünya

Hepsini imha ettiler! Böyle olur batı medeniyeti

Burkina Faso'da bir Fransız madencilik şirketi, yeni hükümetin ülkedeki madenciliği kamulaştırmasının ardından ülkeyi terk etmeden önce araçlarını imha etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:00:00 -

Burkina Faso'da hükümet, maden şirketlerini kamulaştırma kararı aldı.

Kararın aldından sömürgeci Fransa, ülkedeki maden ocaklarını terk etmeden önce tam da batı medeniyetini gözler önüne seren bir harekete imza attı.

Fransız şirket, Burkina Faso'dan ayrılmadan hemen önce, ülkedeki araçlarını imha etti.

Görüntüler anbean kameraya yansıdı.

Türk hukukçu Mehmet Akif Can, "Batının medeniyeti sadece kendi insanınadır! Fransız bir maden şirketi ülkeyi terkederken arkada bıraktığı araçları imha ediyor.." ifadeleriyle görüntüleri yayınladı.

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