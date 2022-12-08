Hepsini darmaduman etti! Zirvenin tek sahibi...

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Kuruluş Osman dizisi 7 Aralık Çarşamba akşamı 107'inci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirveyi yine kimseye kaptırmadı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ATV ekranındaki 107'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın finalinde Osman Bey ve Malhun Hatun'un, Bayındır Bey için kurulan düğün toyuna katılması herkesi şok etti. Osman Bey, Bala Hatun'a Alçiçek Hatun'u yeğeni Aktemur için kaçırtırken "Alçiçek'le Aktemur'un yarın düğünü vardır. Gündüz Bey'in şehit kanıyla suladığı İnegöl Kalesi'nde... Hepinizi düğünümüze bekleriz!" sözleri geceye damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman', 107'nci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 9.61 reyting, 23.25 izlenme payı, AB kategorisinde 6.11 reyting, 16.68 izlenme payı, ABC1 kategorisinde 8.74 reyting, 20.39 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın 107'nci bölümünde; Osman Bey, Köprühisar Karargahı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargah baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti. Osman Bey, Turgut Bey'i son kez uyarmak için geldiğini ve artık tarafını seçmesini isterken Turgut Bey'in, Osman Bey'den İnegöl'ü terk etmesini istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Osman Bey "İnegöl artık senin değildir!" şeklindeki sözlerine Turgut Bey aralarında bir savaş olacaksa bu savaşın kansız olmayacağını ve canını versede yurdunu vermeyeceğini söyleyerek cevap verdi. Osman Bey "O vakit ikisini de alırım!" diyerek rest çekti.

Osman Bey'in talimatı üzerine Bala ve Ülgen Hatunlar, Alçiçek'i Aktemur'un yanına götürmek üzere kaçırdılar. Bengi Hatun'un bir hışımla gelip Alçiçek'in kaçırıldığını haber vermesi üzerine Osman Bey "Alçiçek'le Aktemur'un yarın düğünü vardır. Gündüz Bey'in şehit kanıyla suladığı İnegöl Kalesi'nde... Hepinizi düğünümüze bekleriz!" diyerek son sözü söyledi.