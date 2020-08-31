Hepsiburada ve Petrol Ofisi iş birliği

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada müşterileri, siparişlerini artık Petrol Ofisi istasyonlarından 7 gün 24 saat boyunca teslim alabilecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, 2018 yılında başlattığı, müşterilerinin siparişlerini ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alabildiği “Hepsimat” hizmetinde uygulama alanını daha da genişletiyor.

Hepsiburada, Petrol Ofisi ile yaptığı iş birliğiyle e-ticarette teslimat noktası olarak akaryakıt istasyonlarını kullanarak bir ilke daha imza atıyor.

İlk aşamada İstanbul’da Petrol Ofisi’nin Levent ve Üsküdar’daki istasyonlarında başlayacak olan uygulama kapsamında Hepsiburada müşterileri siparişlerini, kendilerine uygun gün ve saatte, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından 7 gün 24 saat boyunca teslim alabilecek.

Hepsiburada ile Petrol Ofisi arasındaki iş birliğinin, kısa süre içinde İstanbul’a, ardından Türkiye geneline yayılması planlanıyor.





- "Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Hepsiburada olarak müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Onların beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştiriyoruz. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmeti, müşterilerimizin kargo teslimat saati ve yeri konusundaki ihtiyaçlarına yeni bir alternatif sunmak amacıyla doğdu. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye’ye yaymak. Bunun için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650’ye kadar artırmayı planlıyoruz. 2018 yılı itibariyle farklı teslimat noktalarında hizmet verdiğimiz Hepsimat için Petrol Ofisi ile iş birliğine giderek bir ilke imza attık. E-ticarette ilk kez akaryakıt istasyonları siparişler için teslimat noktası olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu yenilikle birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam etmekten ve partnerimiz Petrol Ofisi ile bu başlangıcı yapmaktan mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç ise Petrol Ofisi istasyonlarının, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan birer hizmet noktası olduğunu belirtti.

Alakoç, “1.800’e ulaşan istasyon sayımızla, lideri olduğumuz Türkiye akaryakıt sektörünün en büyük ve en yaygın istasyon ağına sahibiz. Petrol Ofisi istasyonları, salt akaryakıtta değil, aynı zamanda alışverişten para transferine kadar müşterilerimizin birçok alandaki ihtiyaçlarının, lidere yakışır ve en ideal şekilde, 7/24 aralıksız karşılandığı birer hizmet noktasıdır. Petrol Ofisi olarak, müşteri deneyimini arttıracak projelere büyük önem veriyoruz ve bu doğrultuda önemli geliştirmeler yapıyor, iş birlikleri sağlıyoruz. Hepsiburada iş birliğimiz ile istasyonlarımızda verdiğimiz zengin hizmet çeşitliliğine, önemli bir yenisini daha eklemiş olduk. Hepsiburada ile iş birliğimiz çerçevesinde, sadece Petrol Ofisi istasyonlarında yer alacak Hepsimat noktaları ile Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilke daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

