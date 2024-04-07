Hepsiburada Ramazan alışveriş trendlerini açıkladı

Ramazan ayı, tüketici alışkanlıklarında belirgin değişikliklere sahne oluyor. Hepsiburada’nın yayınladığı verilere göre, temel tüketim ve gıda ürünlerine olan talep bu dönemde zirveye ulaştı. İftar sonrası saatler, özellikle 20:00-22:00 arası, alışverişin en yoğun olduğu zaman dilimi olarak kayıtlara geçti. Sahur vakitlerinde ise, site trafiği Ramazan öncesine göre üç kat artış gösterdi.

Tüketimde öne çıkan ürünler

Hepsiburada verilerine göre; Ramazan ayının vazgeçilmezleri hurma, kahve, yağ ve helva tüketiminde büyük artışlar yaşanırken, iftarın olmazsa olmazlarından hurmada satışlar %220, iftar sonrası ağzını tatlandırmak isteyenlerin tercihi lokumda ise satışlar %273 artış gösterdi. Bal ve Ramazan paketlerinde sırasıyla %85 ve %387’lik artışlar dikkat çekerken, reçellerde %155, glutensiz ürünlerde ise %42’lik bir artış yaşandı.

Ramazan ayında ayrıca temel tüketim kategorisinde ıslak temizleme mendilleri, kağıt ürünleri ve bulaşık deterjanları da yükseliş trendi gösterdi.

Ev aletleri ve züccaciye satışlarında artış

Küçük ev aletleri ve züccaciye kategorilerinde de Ramazan’ın etkisi gözlenirken, şarjlı süpürgelerde %120, kahve makinelerinde %201, süpürgelerde %168 ve blender satışlarında %176 artış yaşandı. Sofra ve mutfak gereçlerinde ise düdüklü tencereler ve yemek takımlarında önemli satış artışları dikkat çekti.

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Giyim ve kozmetikte bahar etkisi

Giyim kategorisinde pijama satışları başı çekerken, pantolon, gömlek, elbise ve mont gibi ürünlerde de artış yaşandı. Bahar mevsimi ile birlikte havaların ısınması ve yaz mevsiminin de yaklaşması ile birlikte şort ve etek satışlarında gözle görülür bir yükseliş tespit edilirken, kozmetikte ise yüz bakım ürünleri, parfümler ve vücut bakım ürünleri en çok tercih edilenler arasında.