Hepsiburada ‘Efsane Kasım’a hızlı başladı

Kampanyanın geçen yıllara göre hızlı başladığını aktaran Yallagöz, “Ayın daha başında olmamıza rağmen beklentimizin üstünde bir ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Pandemiden sonra tüketicinin alışveriş kültürünün değiştiğini gösteriyoruz. Gelinen aşamada ‘Şimdi al şubatta öde’ veya kullanıcının hoşuna daha gidecek alternatif modeller daha çok tercih ediliyor. Bu yüzden satışlar beklentimizin çok üstünde” diye konuştu.

Artı bin istihdam

Yallagöz, tüketicinin ‘Efsane Kasım’ indirimlerinden yararlanmak için yarıştığını vurguladı. Satışların yüzde 40’ının Hepsiburada’nın depolarından, yüzde 60’ının ise KOBİ’lerden yapıldığını kaydeden Yallagöz, “Bu durum bizi memnun ediyor. Çünkü KOBİ’lerimiz de kasım ayını heyecanla bekliyorlardı. Onların satışlarında görülen artışlar bizi sevindirir. Göstergelere göre şu anda planlamamızın üstünde gidiyoruz” şeklinde konuştu. Üniversitelerle görüşmeler yapıp stantlar kurduklarını anlatan Yallagöz, şöyle dedi: “Kasım ayı gelmeden önce pek çok öğrenciyi bünyemize katıyoruz. Onları tesislerimizde çalıştırıyoruz. Onların işe başlangıçlarını, sigortalarını yapıyoruz. Hatta pek çok öğrencimizin ilk sigorta başlangıcı bizim sayemizde oluyor. Bu sektörde de çok ilgi gördü. Diğer firmalar da bunu uygulamaya başladı, o yüzden de çok mutluyuz. Bizi sevindiren başka bir konu da bu yoğun dönemde bizimle çalışan arkadaşlar okullarını bitirmelerinin ardından bünyemize dahil oluyorlar. Sadece kasım ayında normal istihdamımıza artı olarak bin kişiyle devam ediyoruz. Bu bin kişinin de 700-800’ü öğrenci arkadaşlarımızdan oluşuyor.”

Yallagöz, ayrıca Hepsiburada’nın geniş ürün yelpazeleri bulunduğuna işaret ederek, “İnsanlar, burada aradıkları her şeyi çok rahat bulabiliyorlar. Ürünleri gönül rahatlığıyla alabiliyorlar” diye konuştu.