Hepsiburada, Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı kültürünün birleştiren bir anlayışla yoluna devam eden internet üzerinden alış veriş yapılan e ticaret sitesidir.Hepsiburada.com’un ana merkezi İstanbul Şişli olup, Kocaeli Gebze’de Hepsiburada’nın lojistik destek merkezi bulunmaktadır. Hepsiburada, tüm alım ve satımlarını bu merkezden yapmaktadır. Hepsiburada.com Türkiye genelinde sayılardı 500’den fazla firma ile işbirliği içinde çalışırken, hepsiburada.com üzerinden alış veriş yapan vatandaşların satın aldıkları ürünleri en kısa sürede teslim edilmesi amacıyla Türkiye’de bilinen kurumsal kargo şirketleriyle de çalışmaktadır. Hepsiburada.com üzerinde alınan ürünler bir gün içinde adrese teslim edilmektedir. Batının Müslümanların bayram günü olan Cuma gününü karalamak için sözüm ona ‘Kara Cuma’ adıyla indirim günleri düzenlemekte. Türkiye’de batının bu tavrına karşı Efsane Cuma ismiyle indirdim günleri düzenlemekte. Hepsiburada.com’da Efsane Cuma indirimine öncülük eden e ticaret siteleri arasında yer almakta. Peki hepsiburada.com’dan ürün nasıl alınır?

Hepsiburada sipariş verme nasıl yapılır?

Hepsiburada.com’da beğendiğiniz ve satın almak istediğiniz ürünleri seçin ve sepete ekleyin. Hepsiburada.com’da yer alan tüm ürünlerin özellikleri başta olmak üzere ürün fiyatlarına varancaya kadar ürün hakkında tüm detayları inceleyip beğendiğiniz ürünleri sepete ekleyebilirsiniz.

Hepsiburada.com’a satın alınan ürün nasıl teslim edilir?

Hepsiburada.com üzerinden beğendiğiniz ürünü almak istediğimizde daha önce sisteme kaydettiğiniz adres bilgilerinizi seçmeniz yeterli olacaktır. Hepsiburada.com adres değiştirme olasılığını da düşündüğü için satın almak istediğiniz ürünün kargoya teslim edilmeden önce adres değişikliği yapmanıza olanak sağlamakta.

Hepsiburada.com’da ödeme nasıl yapılır?

Hepsiburada sitesi üzerinden alış verişler kredi kartı, havale, EFT veya alışveriş kredisi gibi seçenekler sunulmakta. Müşteri bu seçenekler üzerinden ödemesini yapmakta. Müşteriler hepsiburada.com üzerinden verdiği siparişi son olarak onaylaması durumunda artık ürün satın alınmış olunur ki bundan sonraki süreç kargoyu beklemek olacaktır.