  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hepsiburada

Hepsiburada.com kimin? Cep telefonundan bilgisayara, kozmetik ürünlerinden giyime kadar binlerce ürünü internet üzerinden satışının yapıldığı alışveriş sitesi, hepsiburada.com 1998 yılında Hanzade Doğan Boyner tarafından kurulan e ticaret sitesidir. Peki Hepsiburada alış veriş nasıl yapılır? Hepsiburada.com ödeme nasıl yapılır? Hepsiburada.com'da ürün kaç günde teslim edilir?

Yeniakit Publisher
2020-08-17 09:50:00 -
Hepsiburada

Hepsiburada, Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı kültürünün birleştiren bir anlayışla yoluna devam eden internet üzerinden alış veriş yapılan e ticaret sitesidir.Hepsiburada.com’un ana merkezi İstanbul Şişli olup, Kocaeli Gebze’de Hepsiburada’nın lojistik destek merkezi bulunmaktadır. Hepsiburada, tüm alım ve satımlarını bu merkezden yapmaktadır. Hepsiburada.com Türkiye genelinde sayılardı 500’den fazla firma ile işbirliği içinde çalışırken, hepsiburada.com üzerinden alış veriş yapan vatandaşların satın aldıkları ürünleri en kısa sürede teslim edilmesi amacıyla Türkiye’de bilinen kurumsal kargo şirketleriyle de çalışmaktadır. Hepsiburada.com üzerinde alınan ürünler bir gün içinde adrese teslim edilmektedir. Batının Müslümanların bayram günü olan Cuma gününü karalamak için sözüm ona ‘Kara Cuma’ adıyla indirim günleri düzenlemekte. Türkiye’de batının bu tavrına karşı Efsane Cuma ismiyle indirdim günleri düzenlemekte. Hepsiburada.com’da Efsane Cuma indirimine öncülük eden e ticaret siteleri arasında yer almakta. Peki hepsiburada.com’dan ürün nasıl alınır?

Hepsiburada sipariş verme nasıl yapılır?

Hepsiburada.com’da beğendiğiniz ve satın almak istediğiniz ürünleri seçin ve sepete ekleyin. Hepsiburada.com’da yer alan tüm ürünlerin özellikleri başta olmak üzere ürün fiyatlarına varancaya kadar ürün hakkında tüm detayları inceleyip beğendiğiniz ürünleri sepete ekleyebilirsiniz.

Hepsiburada.com’a satın alınan ürün nasıl teslim edilir?

Hepsiburada.com üzerinden beğendiğiniz ürünü almak istediğimizde daha önce sisteme kaydettiğiniz adres bilgilerinizi seçmeniz yeterli olacaktır. Hepsiburada.com adres değiştirme olasılığını da düşündüğü için satın almak istediğiniz ürünün kargoya teslim edilmeden önce adres değişikliği yapmanıza olanak sağlamakta.

Hepsiburada.com’da ödeme nasıl yapılır?

Hepsiburada sitesi üzerinden alış verişler kredi kartı, havale, EFT veya alışveriş kredisi gibi seçenekler sunulmakta. Müşteri bu seçenekler üzerinden ödemesini yapmakta. Müşteriler hepsiburada.com üzerinden verdiği siparişi son olarak onaylaması durumunda artık ürün satın alınmış olunur ki bundan sonraki süreç kargoyu beklemek olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göste..
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı