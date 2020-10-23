  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hepsi yola çıktı! TSK'dan askeri sevkiyat
Gündem

Hepsi yola çıktı! TSK'dan askeri sevkiyat

TSK İldilb'de çatışmaların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması maksayıyla bölgeye askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 60 araçtan oluşan askeri konvoy ve obüs taşıyan 15 araçlık konvoy bölgeye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:37:00 -
Hepsi yola çıktı! TSK'dan askeri sevkiyat

TSK, Rusya ile ortak askeri devriyelerin sürdüğü İdlib'e askerî sevkiyatını yoğunlaştırdı. Son olarak Suriye-Türkiye sınırındaki Kafr Losin geçidinden zırhlı araç, tank ve mühimmat yüklü 60 araçtan oluşan askerî bir konvoyun girişinin ardından önceki gün de tank ve obüs taşıyan 15 araçlık konvoy İdlib’e gönderildi.

Yeni gözlem noktaları

TSK ayrıca bölgede, biri Cebel el Zaviye Dağı diğeri ise İdlib'in güneyinde yer alan Kavkafin Köyü tepesinde rejim güçlerinin irtibat hattı üzerinde olmak üzere son bir haftada iki gözlem noktası kurdu. Bölgedeki gözlem noktası sayısı 69’a ulaşan TSK, bu noktalar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve rejimin saldırılarını önlemede etkin görev üstlenmek için yeni bir askeri üs kurmak için de çalışma başlattı. İdlib'in güney kırsalındaki Cebel El Arbain bölgesine kurulacak üssün faaliyete geçmesi ile TSK’nın bölgedeki manevra kabiliyetinin artması bekleniyor.

M4'e ilave kuvvet

Öte yandan, İdlib’in güneyinde yer alan TSK’nın Morek gözlem noktasındaki güçlerini ise daha kuzeydeki noktalara kaydırdığı bildirildi. Bu adımla M4 kara yolunun güvenliğinin sağlamlaştırılması ve diğer gözlem noktaları ile bağlantının sağlanması amaçlandığı belirtiliyor.

Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askerî faaliyetlerin 6 Mart 2020'den itibaren durdurulmasında anlaşmıştı. İki ülke ayrıca M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 kara yolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda da uzlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay