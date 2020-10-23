Hepsi yola çıktı! TSK'dan askeri sevkiyat

TSK, Rusya ile ortak askeri devriyelerin sürdüğü İdlib'e askerî sevkiyatını yoğunlaştırdı. Son olarak Suriye-Türkiye sınırındaki Kafr Losin geçidinden zırhlı araç, tank ve mühimmat yüklü 60 araçtan oluşan askerî bir konvoyun girişinin ardından önceki gün de tank ve obüs taşıyan 15 araçlık konvoy İdlib’e gönderildi.

Yeni gözlem noktaları

TSK ayrıca bölgede, biri Cebel el Zaviye Dağı diğeri ise İdlib'in güneyinde yer alan Kavkafin Köyü tepesinde rejim güçlerinin irtibat hattı üzerinde olmak üzere son bir haftada iki gözlem noktası kurdu. Bölgedeki gözlem noktası sayısı 69’a ulaşan TSK, bu noktalar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve rejimin saldırılarını önlemede etkin görev üstlenmek için yeni bir askeri üs kurmak için de çalışma başlattı. İdlib'in güney kırsalındaki Cebel El Arbain bölgesine kurulacak üssün faaliyete geçmesi ile TSK’nın bölgedeki manevra kabiliyetinin artması bekleniyor.

M4'e ilave kuvvet

Öte yandan, İdlib’in güneyinde yer alan TSK’nın Morek gözlem noktasındaki güçlerini ise daha kuzeydeki noktalara kaydırdığı bildirildi. Bu adımla M4 kara yolunun güvenliğinin sağlamlaştırılması ve diğer gözlem noktaları ile bağlantının sağlanması amaçlandığı belirtiliyor.

Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askerî faaliyetlerin 6 Mart 2020'den itibaren durdurulmasında anlaşmıştı. İki ülke ayrıca M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesinde ve M4 kara yolunun bir bölümünde ortak devriyeler konusunda da uzlaşmıştı.