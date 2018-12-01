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Hepsi oradan çıktı... Tam 40 kilo

Van'ın Edremit ilçesinde, kamyon şasesine gizlenmiş halde yaklaşık 40 kilogram eroin ele geçirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
Hepsi oradan çıktı... Tam 40 kilo

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan C.B'nin kullandığı 23 HL 122 plakalı kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, aracın şasesine 88 paket halinde gizlenmiş 39 kilo 960 gram eroin bulundu.

Sürücü C.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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