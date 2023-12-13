Hepsi öldü! Terör devletine ağır darbe!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda aralarında bir albay ile yarbayın bulunduğu 10 askerin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 27 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı kara operasyonunda verdiği kayıp giderek ağırlaşıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, kara operasyonunda bir günde 10 askerin öldüğü duyuruldu. İsrail askerlerinin bölgeye girişinden bu yana Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde en şiddetli çatışmalardan birinin yaşandığı, 9 askerin öldüğü belirtildi. Gazze'nin kuzeyindeki ayrı bir çatışmada ise 1 askerin öldüğü aktarıldı. Böylece İsrail’in kara operasyonunda ölen asker sayısının 105’e yükseldiği belirtildi. Şucaiyye'deki çatışmalarda ölenler arasında Golani Tugayı'nın ileri üssünün başındaki Albay Itzhak Ben Basat ile Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Yarbay Tomer Grinberg'in de yer aldığı vurgulandı. İsrail medyası Ben Basat'ın kara operasyonunda öldürülen en kıdemli subay olduğunu aktarırken, askerlerin Şucaiyye'de pusuya düşürüldüğünü, daha sonra Hamas ile çatışmaya girdiğini belirtti.

Golani Tugayı'na bağlı askerlerin ve komutanların yaklaşık 1 haftadır Şucaiyye'de operasyon yürüttüğü ifade edildi.

WSJ: “İsrail Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı”

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre İsrail, Gazze'de tünellere deniz suyu salmaya başladı. Haberde ABD'li yetkililerin İsrail ordusunun operasyonları hakkında bilgilendirildiği, operasyonun erken bir aşamada olduğunu ve tünellere deniz suyu pompalanması taktiğinin hala değerlendirildiği öne sürüldü. İsrail ordusunun söz konusu operasyonla ilgili ayrıntı vermekten kaçındığı aktarıldı.

“Kurulan sistem birkaç hafta içinde tünelleri sular altında bırakabilir"

Öte yandan, WSJ konuyla ilgili 4 Aralık’ta yaptığı ilk haberinde İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tünellere deniz suyu pompalamayı planladığını öne sürmüştü. ABD’li yetkililere dayandırılan haberde İsrail ordusunun geçtiğimiz ayın ortalarında Gazze Şeridi'ndeki geniş tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için Şati Mülteci Kampı’nın yaklaşık 1,6 kilometre kuzeyinde büyük pompalardan oluşan bir sistem kurduğu belirtilmişti. Yerleştirilen en az 5 pompanın Akdeniz'den su çekebildiği ve saatte binlerce metreküp suyu taşıyarak birkaç hafta içinde tünelleri sular altında bırakabileceği ifade edilmişti. Haberde, İsrail'in konuyu ABD'ye ilk olarak Kasım ayı başında ilettiği, planın askeri açıdan ve çevreye olan etkisiyle ilgili tartışmalara yol açtığı aktarılmıştı. ABD'li yetkililer ise İsrail hükümetinin planı uygulama konusunda hangi aşamada olduğunu bilmediklerini, ancak henüz nihai bir karar verilmediğini söylemişti.

“Temiz su kirlenebilir, altyapıya zarar verebilir”

Söz konusu haberde İsrail ordusunun planının tünelleri etkisiz hale getirebileceği, ancak bunun Gazze Şeridi’ndeki temiz suyun kirlenmesine ve alt yapıya zarar verebileceği kaydedilmişti. Plandan haberdar olan bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, tünellerin su ile doldurulmasının haftalarca sürmesinin, Hamas ve rehinelere tahliye için zaman tanıyacağını ifade etmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Hamas tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, İsrailli rehinlerin tünellerde ve güvenli bölgelerde tutulduğu belirtilmişti.

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