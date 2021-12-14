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Medya Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti
Medya

Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanırken, arkadaşı iş adamı Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 01:09:00 - 2021-12-14 01:11:43
Hepsi grubunun Gülçin'i kaza geçirdi! Arkadaşı hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Otomobil tırın dorsesi ile çarpıştı

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş adamı Erdal Şeyda Lafçı’nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.

 

Gülçin yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı.

Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

 

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