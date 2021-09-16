Hepsi aynı lağımdan besleniyor! Ateist, komünist, FETÖ'cü dayanışması

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Yüce dinimiz İslam'ı hedef alan açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Orhan Aydın, yine haddi aşan bir paylaşımda bulundu.

Aziz Nesin'in sözünü alıntıladı

Ateist Aziz Nesin'in bir sözünü alıntılayan Aydın, "Dünyadaki en karlı ticaret din ticaretidir. Sermayesi yalan, müşterisi cahildir. Aziz Nesin" paylaşımını yaptı.

Ateist, Komünist, FETÖ'cü dayanışması

Komünist Orhan Aydın'ın paylaştığı Ateist Aziz Nesin'in sözüne destek FETÖ firarisi terörist Hakan Şükür'den geldi. Konu İslam ve iktidar düşmanlığı olunca birbirleri ile bir araya gelmekten çekinmeyenler, gözlerinin ne kadar karardığını ortaya koyuyor.

Lağımlaşmış ağzı ile Allah'ın kanunlarına dil uzatmıştı!

Orhan Aydın koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan "alkol yasağı"nı, twitter hesabından hedef alarak, yine yüce dinimiz İslam'a ve Allah'ın kanunlarına dil uzatmıştı.