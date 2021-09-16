Hepsi aynı lağımdan besleniyor! Ateist, komünist, FETÖ'cü dayanışması
İslami değerlerin ezeli düşmanlarından Orhan Aydın, ateist Aziz Nesin'in İslam dinini hedef alan bir sözünü twitter hesabından paylaştı. Paylaşımı FETÖ firarisi terörist Hakan Şükür de beğendi.
Yeniakit.com.tr
Yüce dinimiz İslam'ı hedef alan açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Orhan Aydın, yine haddi aşan bir paylaşımda bulundu.
Aziz Nesin'in sözünü alıntıladı
Ateist Aziz Nesin'in bir sözünü alıntılayan Aydın, "Dünyadaki en karlı ticaret din ticaretidir. Sermayesi yalan, müşterisi cahildir. Aziz Nesin" paylaşımını yaptı.
Ateist, Komünist, FETÖ'cü dayanışması
Komünist Orhan Aydın'ın paylaştığı Ateist Aziz Nesin'in sözüne destek FETÖ firarisi terörist Hakan Şükür'den geldi. Konu İslam ve iktidar düşmanlığı olunca birbirleri ile bir araya gelmekten çekinmeyenler, gözlerinin ne kadar karardığını ortaya koyuyor.
Lağımlaşmış ağzı ile Allah'ın kanunlarına dil uzatmıştı!
Orhan Aydın koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan "alkol yasağı"nı, twitter hesabından hedef alarak, yine yüce dinimiz İslam'a ve Allah'ın kanunlarına dil uzatmıştı.