0553 313 94 23

Hepatitte kontrol hayat kurtarıyor

Dünya Hepatit Haftası kapsamında konferans veren Doç.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:06
Hepatitte kontrol hayat kurtarıyor

Dünya Hepatit Haftası kapsamında konferans veren Doç. Dr. Selma Tosun, hepatit hastalığının ilerlemesi durumunda çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyleyerek vatandaşları mutlaka kontrole gitmeleri konusunda uyardı.


Her yıl 28 Temmuz’da kutlanan Dünya Hepatit Günü öncesinde çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya devam ediliyor. Etkinlikler kapsamında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ve Erişkin Aşı Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Tosun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hepatit ile ilgili bir konferans düzenledi.


Hepatit hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr. Tosun, "Hepatit hastalığını yalnızca B’den ibaret olarak düşünmemek gerekiyor. Hepatit B farkına varılmadan geçiriliyor. Bu yüzden kişiler hiç bilmeden bu hastalığı geçirip taşıyıcı kalmış olabiliyor. Yıllar sonra kan bağışında, gebelikte veya ameliyat olacakları zaman yapılan tetkikler sırasında ortaya çıkıyor. Haliyle bundan haberi olmayan vatandaşlar şaşırıyor. Bu mikrobun vücutta olmasının çok fazla etkisi var. Çok sinsice ilerleyip karaciğeri ve diğer organları iflas ettirebiliyor. Bunun yanı sıra siroz ve kansere bile yol açabiliyor. Oysa ki bu durumdan aşıyla korunmak oldukça kolay ve mümkün. Üstelik 1998 yılından bu yana tüm yeni doğan bebeklere bu aşı ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.



Birçok yolla bulaşıyor


Hepatitin birçok farklı yolla bulaştığının altını çizen Doç. Dr. Selma Tosun, “Hepatit C hastalığı, tedaviden sonra tümüyle vücuttan mikrobu atılır bir hale geldi. Maalesef insanlar bunu bilmediği için hem o mikroplarla yaşamaya hem de bu mikrobu başkalarına bulaştırmaya devam ediyorlar. Hepatit B ve hepatit C kan yoluyla bulaşıyor. Kızılay’ın teknolojik tetkikleriyle kan nakillerinde bulaşma oranı artık sıfıra yakın; ancak hepatitli biriyle açık yaranız varken temasta bulunursanız veya cinsel ilişkiye girerseniz yine bulaşabiliyor. Annenin hepatitli olması durumunda da çocuğa buluşma oranı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.



Kontrol çok önemli


Vatandaşlara hepatit konusunda tetkik yaptırmaları gerektiğini öneren Doç. Dr. Tosun, şöyle devam etti:


"Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hamile vatandaşlar bu konuda tetkik yaptırmadılarsa mutlaka yaptırsınlar. Bebeklerini de bu konuda kontrol altında tutsunlar. Ailede hepatitli kişiler varsa mutlaka kontrol yaptırılması gerekiyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye gözdağı!
    1. Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye gözdağı!
    2. Altının ons fiyatı son 6 yılın..
    3. Vanlı turizmcilerden anlamlı konser
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faiz indi ne..
    5. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11..
    6. Erdoğan: "(Merkez Bankasının faiz..
    7. İnterpol tarafından “Çalıntı” kaydı..
    8. Irak Türkmen Cephesi Türkiye..
    9. Erdoğan: "Dün Merkez Bankası faizlerde..
    10. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    11. Aydın’da ‘Mavi Bayrak’ toplantısı..
    12. Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    13. İnançer’le selamlaşınca laikçiler linç..
    14. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    15. Hekimoğlu Trabzon FK transfere doymuyor
    16. Bafra semalarında tridem uçuşu
    17. (Özel Haber) Engelli maaş kartını..
    18. Erdoğan'dan ABD'ye çok sert 'F-35' ve..
    19. ABD’liler Türkiye’deki yatırımlarında..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyi,..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor