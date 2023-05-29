  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Hep aynı ağız: Değişim talebi var
Siyaset

Hep aynı ağız: Değişim talebi var

Yeniakit Publisher
2023-05-29 02:17:00 -
Hep aynı ağız: Değişim talebi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimleri sonrası Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Akın, sandığa giden, demokratik iradesini ve değişim talebini ortaya koyan vatandaşları selamladı. Akın, yüksek katılım oranıyla seçim ve sandık hukukuna sahip çıkmanın, gelecek açısından son derece önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

"Eksikleri aşmak zorundayız"

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 16 ilde, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihinin 14 Mayıs'a göre aynen sürdüğünü aktaran Akın, "Seçim sonuçlarının temel sebeplerini sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorundayız. Bu bizim halkımıza ve mücadele geleneğimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçları sonrası Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama: Her iki kişiden birinin değişim talebi vardır

"Değişim talebi var"

Her bir milletvekilleriyle parlamento çatısı altında demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlük ilkelerini savunmayı, demokratik cumhuriyet mücadelesini bir üst aşamaya taşımayı sürdüreceklerini belirten Akın, şunları kaydetti: "Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her iki kişiden birinin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyasetinin öncelikli görevi de tıkandığı açık olan, toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışla yapmamız elzemdir. Bizler buradayız. Hem Meclis'te hem de hayatın bütün alanlarında değişim için demokratik mücadelenin öncülüğünü sürdüreceğiz, demokratik siyaseti büyüteceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz, toplumu esas alarak birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız."

Türkiye'deki seçim sonuçları dünyada yankılandı
Türkiye'deki seçim sonuçları dünyada yankılandı

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'deki seçim sonuçları dünyada yankılandı

Seçim sonuçlanırken dünyanın en büyük doğal gökdelenine asıldı! Görenler gözlerine inanamadı
Seçim sonuçlanırken dünyanın en büyük doğal gökdelenine asıldı! Görenler gözlerine inanamadı

Gündem

Seçim sonuçlanırken dünyanın en büyük doğal gökdelenine asıldı! Görenler gözlerine inanamadı

Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi
Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Gündem

Seçim sonucunu hazmedemeyen Müjde Ar'dan büyük edepsizlik! Bakın ne dedi

Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane
Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane

Gündem

Seçimden önce ‘Geldim geliyorum’ diye atıp tutuyordu! Bay bay Kemal'den yenilgiye ilk bahane

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı
Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

Siyaset

Seçim sonuçlanırken ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek az önce sosyal medya hesabından paylaştı

YSK Başkanı Ahmet Yener: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir
YSK Başkanı Ahmet Yener: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir

Gündem

YSK Başkanı Ahmet Yener: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir

Algıcının mumu seçim gecesine kadarmış! Akşener’in anketçisi yine çuvalladı
Algıcının mumu seçim gecesine kadarmış! Akşener’in anketçisi yine çuvalladı

Siyaset

Algıcının mumu seçim gecesine kadarmış! Akşener’in anketçisi yine çuvalladı

Milli Muharip Uçak'tan sonra tarihi müjde verildi! Seçim sonuçlarının ardından herkesi sevince boğacak gelişme
Milli Muharip Uçak'tan sonra tarihi müjde verildi! Seçim sonuçlarının ardından herkesi sevince boğacak gelişme

Teknoloji

Milli Muharip Uçak'tan sonra tarihi müjde verildi! Seçim sonuçlarının ardından herkesi sevince boğacak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı

Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği
Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği

Dünya

Hüsrana uğrayan Biden'dan Erdoğan'a seçim tebriği

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki
Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Dünya

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23