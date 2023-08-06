Henüz açılışı yapılmayan AVM kül oldu
Avcılar’da tek katlı AVM’nin çatısında çıkan yangın içeride bulunan 4 işyerine de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Avcılar’da tek katlı AVM’nin çatısında çıkan yangın içeride bulunan 4 işyerine de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
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