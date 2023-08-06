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Yaşam Henüz açılışı yapılmayan AVM kül oldu
Yaşam

Henüz açılışı yapılmayan AVM kül oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-06 18:22:00 -
Henüz açılışı yapılmayan AVM kül oldu

Avcılar’da tek katlı AVM’nin çatısında çıkan yangın içeride bulunan 4 işyerine de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

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