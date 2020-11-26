Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belirlendi
ANKARA (AA) - Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen kura çekiminde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleşti.
Grup maçları 9-10 Ocak 2021'de başlayacak ve ilk 2 sırada yer alan takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak.