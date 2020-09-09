  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbolda İzmir Fuar Kupası yarın başlıyor
Spor

Hentbolda İzmir Fuar Kupası yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:13:48 -
Hentbolda İzmir Fuar Kupası yarın başlıyor

İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İzmir Fuar Kupası, 4 takımın katılımıyla yarın başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ekibinin yanı sıra Beşiktaş Aygaz, Spor Toto ve Beykoz Belediyespor ekiplerinin mücadele edeceği turnuva üç gün boyunca Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri uyarınca seyircisiz oynanacak turnuvanın maç programı şöyle:

10 Eylül Perşembe

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

18.30 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz

11 Eylül Cuma

16.00 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor

12 Eylül Cumartesi

13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı