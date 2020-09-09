Hentbolda İzmir Fuar Kupası yarın başlıyor
İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek İzmir Fuar Kupası, 4 takımın katılımıyla yarın başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ekibinin yanı sıra Beşiktaş Aygaz, Spor Toto ve Beykoz Belediyespor ekiplerinin mücadele edeceği turnuva üç gün boyunca Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri uyarınca seyircisiz oynanacak turnuvanın maç programı şöyle:
10 Eylül Perşembe
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
18.30 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz
11 Eylül Cuma
16.00 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor
12 Eylül Cumartesi
13.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto
15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz