Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Kupada yarı final ilk maçları yarın oynanacak



ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Kupada ilk maçların programı şöyle: Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor(THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)



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