Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Kupada yarı final ilk maçları yarın oynanacak02 Nisan 2019 Salı 11:31
ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kupada ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor(THF)
17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)
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