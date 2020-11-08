  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Spor

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Konyaaltı Belediyespor: 28 - Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü: 22

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:00:00 -
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 28-22 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Konyaaltı Belediyespor'un 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Antalya ekibi, salondan 28-22 galibiyetle ayrıldı.

Konyaaltı Belediyespor oyuncuları, yaşanan deprem felaketini nedeniyle sahaya "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartla çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti
Gündem

Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti

Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin çıkan tartışmalara nokta koyacak bir açıklam..
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay