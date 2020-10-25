Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Ligin 5. haftasında 4 maç oynandı
İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.
Kadınlar Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları şöyle:
Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor: 35-45
Aksaray Belediyespor-Yalıkavak: 14-34
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-28
Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 18-35
Ligde Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakaları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.