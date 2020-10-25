  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Spor

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Ligin 5. haftasında 4 maç oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:41:55 -
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.

Kadınlar Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları şöyle:

Sivas Belediyespor-Görele Belediyespor: 35-45

Aksaray Belediyespor-Yalıkavak: 14-34

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-28

Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor: 18-35

Ligde Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakaları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı
Gündem

Emekli amiralin 'Türkiye yüzde yüz haklı' sözü Özlem Gürses'i yerinden fırlattı

Emekli Amiral Semih Çetin katıldığı televizyon programında, S-400'ler konusunda Türkiye'nin yüzde yüz haklı olduğunu söyledi. Bu sözler sonr..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!
Dünya

Bu kadarı da fazla... Suudi Arabistan'dan İslam düşmanı Macron'a destek!

İslam'a hakaretleri, Hz. Muhammed'e (s.a.v) saygısızlığı ve camileri kapatacak kadar Müslümanlara kin duyması nedeniyle İslam dünyasının tep..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay