Hentbol: EHF Kupası - Beşiktaş Aygaz kupaya veda etti



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile 24-24 berabere kaldı. Beşiktaş Aygaz'ın ev sahibi olduğu turun ilk maçı 25-25 sona erdiği için Sırp ekibi deplasman golü avantajıyla bir üst tura yükseldi. Taraflar arasındaki anlaşma gereğince turun iki maçı da Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynandı. İlk maç Beşiktaş'ın, ikinci maç ise Metaloplastika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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