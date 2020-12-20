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Spor Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Spor

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

CSM Bükreş: 38 - Spor Toto: 28 - Romanya ekibi, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:48:18 -
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş'e 38-28 yenilerek elendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-11 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Romanya temsilcisi, sahadan 38-28 galip ayrıldı.

İlk maçı da 33-27 kazanan CSM Bükreş, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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