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Dünya Heniyye'den tarihi Filistin çağrısı
Dünya

Heniyye'den tarihi Filistin çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması için tüm siyasi gruplara çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 03:44:00 -
Heniyye'den tarihi Filistin çağrısı

Filistin’in resim televizyon kanalına konuşan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin’de bölünmüşlüğü bitirme çağrısında bulundu.

Heniyye, Batı Şeria ve Gazze’deki yönetimleri birleştirerek ulusal bir hükümete kapı açılması gerektiğini açıkladı.

Kudüs’ün korunmasına vurgu yapan Haniye, şehrin insanlıktan zorla alınmaya çalışıldığını ve kurtarılması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin geri dönüş haklarının zorbalıkla alındığını dile getiren Heniyye, Bazı kesimlerin alternatif vatan ve göç konusunu dile getirdiğini söyledi.

ABD’nin desteğini alan İsrail Kudüs’ü işgal ederek başkent ilan etmişti. Karar sonrası İslam ülkeleri tepki gösterirken, BM’de alınan kararı kınamıştı. Karak sonrası çok az sayıda devlet büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı almıştı. En son Sırbistan’ın büyükelçiliğini taşıyacağı açıklanmıştı.

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