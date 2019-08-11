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Heniyye'den "Mescid-i Aksa" uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye:- "Mescid-i Aksa'ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa'yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz"

11 Ağustos 2019 Pazar 13:52
Heniyye'den "Mescid-i Aksa" uyarısı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa'yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'da yaşananların, "İsrail ile mücadelenin dini boyutunu ortaya çıkardığını" belirten Heniyye, bu nedenle "işgalci yönetimle gerçek ilişkilere geri dönme, bu oluşumu tanımaktan vazgeçme, düşman ile her türlü normalleşmeyi durdurma ve direnişi canlandırma" çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Heniyye, Arap dünyası ve Filistin halkını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda tarihi sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:52
  1. Hamas
  2. İsmail Heniyye
  3. Mescid-i Aksa

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