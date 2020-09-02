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Aktüel Heniyye: "Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları istikrar faktörü olacak"
Aktüel

Heniyye: "Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları istikrar faktörü olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:10:45 -
Heniyye: "Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları istikrar faktörü olacak"

BEYRUT (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Lübnan'daki Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini reddettiklerini ve buradaki mülteci kamplarının istikrar faktörü olacağını söyledi.

Heniyye, bir haftalık ziyareti kapsamında geldiği Lübnan'da Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut'ta basın toplantısında konuştu.

Filistinli mültecilerin Lübnan'da misafir olarak ikamet ettiğini ve vatandaşlığı kabul etmesinin söz konusu olamayacağına dikkati çeken Heniyye, "Lübnan'daki Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini reddediyoruz. Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları istikrar, güven ve anlayış faktörü olmaya devam edecek. Filistinliler, Lübnan'ın iç işlerine karışmayacağı gibi bütün Lübnanlılara uzanan köprü görevi görecek." dedi.

Hamas'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelik tutumuna da değinen Heniyye, "Siyonist İsrail'e ait bir uçağı BAE'de gördüğümüz an, bütün Filistinlilerin yanı sıra özgür Arap halklarının her ferdini derinden üzmüştür. İsrail, düşmandır ve bunun herkes için net olması gerekir." diye konuştu.

İsmail Heniyye'nin, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da yaklaşık bir hafta temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD'nin Filistin'e barış planı olarak dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" kapsamında Lübnan'da mülteci statüsündeki Filistinlilere vatandaşlık verilebileceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti.

Lübnan'ın farklı bölgelerindeki 12 ayrı kampta yaşayan Filistinli mültecilerin sayısının yaklaşık 600 bin olduğu belirtiliyor.

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