Hendek’te mahalle yolları Büyükşehir’le yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri Hendek’te asfalt çalışmalarına devam ediyor. Hendek Kırktepe mahallesinde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları ekipler tarafından 1 günde tamamlandı.

Hendek Kırktepe Mahallesinde 2 bin 200 metrelik yol yenileme çalışmaları asfalt ekipleri tarafından 1 günde tamamlandı. Yapılan yol yenileme çalışmasında toplam 2 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı. Kırktepe mahallesinde yenileme çalışmalarını tamamlayan asfalt ekipleri yine Hendek ilçesinde Eskibıçkı ve Bıçkıatik mahalleleri arasında yenileme çalışmalarını başlattı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Program dahilinde devam ettirdiğimiz asfalt yenileme çalışmalarımız Hendek ilçemizde süratle devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan yollarda asfalt çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.