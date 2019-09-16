Hendek’te fırınlar denetlendi

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. İlçe halkının sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde işyerleri sağlıklı üretim yapmaları konusunda uyarıldı.

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde fırınların sağlığa uygunluk, ekmek gramajı ve işyeri ruhsat kontrollerini yapıyor. Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Hendek Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde sağlığa uygunluk, gramaj ve hijyen gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarıları yaptık. Bunun dışında yaptığımız denetimlerde kurallara uyan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimler belirli aralıklarla devam edecek” denildi.