Hendek’te Çevre Temizliği farkındalık etkinliği

Hendek Belediyesi, Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Çevre Temizliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hendek Belediyesi, Güreş İhtisas Kulübü sporcuları örnek bir davranışa imza atarak Uludere Çayı ve etrafında Çevre Temizliği Farkındalık programı düzenledi. Sporcular, çevre ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri etkinlikte Mezbahane Köprüsü ile HGM köprüsü arası Uludere Çayı’nda ve çevresindeçöp toplayarak örnek bir davranış sergilediler.

Sporcular “Sokakta çöp toplamak görevin değilse de çöp atmamak sorumluluğundur“ ve “En güzel temizlik kirletmemektir" sloganları ile çevre temizliğine bir kez daha dikkat çektiler. Farkındalık programına katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Bünyesinde nice şampiyonlar yetiştirmiş, ülkemizi, ilçemizi birçok uluslararası organizasyonlarda temsil etmiş kulübümüzün değerli sporcuları, farkındalık oluşturmak için düzenlemiş olduğunuz ve ’Sokakta çöp toplamak görevin değilse de çöp atmamak sorumluluğundur’, ’En güzel temizlik kirletmemektir’ sloganları ile yola çıktığınız bu çalışmalarınızı yürekten tebrik ediyorum. Hedefimiz yeni yetişen nesli ve belli bir yaşa gelmiş ama maalesef kirletmeyi alışkanlık haline getirmiş toplumumuzun bir kısmını da bu farkındalıkla istediğimiz mecraya çekmek, mecburen temiz olmak ve çevreyi kirletmemek adına bir yola sokmayı hedeflediğimiz bu çalışmayı inşallah amacına ulaştırırız. Daha güzel, daha temiz bir çevre, daha temiz bir toplum için hep birlikte öncelikle kirletmemeye sonrasında da kirlenmiş alanlarımızı temizleyerek daha temiz bir toplum oluşturmak görevimizdir. Herkes kendisine ait alanı temiz tutarsa çevremiz temiz olur. Herkesi duyarlı olmaya ’En güzel temizlik kirletmemektir’ sloganına davet ediyorum" diyerek,düzenlenen sosyal sorumluluk projesine öncülük eden ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Babaoğlu, program sonunda sporculara dondurma ikram ederek jest yaptı.