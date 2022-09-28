Hendekçileri göreve iade sözü veren biz miydik?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında Mersin'de polisevine gerçekleşen, bir polisimizin şehit edildiği saldırıyı kaleme aldı.Karahasanoğlu, saldırıyı yapan teröristin geçmişte tutuklandığını ve CHP'nin bu teröristi serbest bıraktırmak için çabaladığını belirterek, açıklama yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi. Bunun da bir mesafe olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, "Bu da terör örgütünün uzantılarının köşeye sıkıştığının bir göstergesidir.." dedi.



İşte o yazı;

Mersin’de polisevine yapılan saldırıda bir polis şehid edildi..

Binlerce şehid verilmişti..

Bir şehid daha verildi..

Binlerce şehid verilirken, kurşun sıkanları, “Hak arayıcıları” diye takdim eden HDP’liler..

PKK terör örgütü için “Terör örgütü diyemiyoruz. ‘Zaman zaman şiddete başvuran hak arayıcısı örgüt’ diyoruz” ahlaksız tanımını yapmaya kalkışanlar..

Teröristleri, “gerilla” diyerek meşrulaştırmaya kalkışanlar..

Sanki sırt çantası taşıyan herkes, gözaltına alınıyormuş gibi, “sırt çantası, suç delili oldu” diyerek, ahlaksızca raporlar hazırlayanlar..

“Kamera ve fotoğraf makinesi iddianameye girdi” diyerek, sadece o sanıkta kamera ve fotoğraf makinesi varmış, binlerce, milyonlarca kişide kamera ve fotoğraf makinesi yokmuş, olan da sanık yapılmış gibi algı üretmeye çalışan sahtekarlar..

“Şimdi ne diyecekler?” diye merak ederken..

Merakımız uzun sürmedi..https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/hendekcileri-goreve-iade-sozu-veren-biz-miydik-40247.html

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