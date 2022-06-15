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Aktüel Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 18:28:00 -
Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmek isteyen Abdülsamet Tunç'a (24) yük treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunç'un cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapalı kalan cadde çalışmaların ardından açıldı.

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