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Aktüel Hemşirenin cinsel taciz iddiasına Atatürk Üniversitesinden açıklama:
Aktüel

Hemşirenin cinsel taciz iddiasına Atatürk Üniversitesinden açıklama:

"Üniversitemiz, delillerin tam olarak toplanması ve doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:44:41 -
Hemşirenin cinsel taciz iddiasına Atatürk Üniversitesinden açıklama:

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir hemşirenin, hasta bakıcının tacizine uğradığına ilişkin iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, hemşire R.K'nin sosyal medyadaki paylaşımlarında ve basına yansıyan taciz iddiasına ilişkin her türlü tedbirin olayın başlangıcından bugüne kadar alındığı belirtildi.

R.K'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde çalıştığı, aynı birimde işçi statüsünde görev yapan B.Y. hakkında şikayette bulunduğu anlatılan açıklamada, söz konusu işçi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçinin, önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirildiği aktarılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu süreçte delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla ifade alma işlemleri ve diğer dokümanların yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeniyle adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak adli makamlardan gelen belgeler soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Soruşturmacı tarafından toplanılan deliller değerlendirilme aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Nihai karar işçi disiplin kurulu kararıyla verilecektir. Üniversitemiz, delillerin tam olarak toplanması ve doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir."

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