Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması merak ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. YKS sonuçları bekleyen öğrenciler şimdiden ilgi duydukları bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını merak ediyorlar. Hemşirelik bölümü tercih edilen bölümlerden biri. İşte Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercihlerinin takvimi açıklandı. Ağustos ayında başlayacak tercihlerin öncesinde üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
Hemşirelik Bölümü taban puanları 2020 başarı sıralaması
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
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