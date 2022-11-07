Hemşireler, Birleşik Krallık’ta greve gidiyor

Birleşik Krallık'ta 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada, ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti.

RCN, oylamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Sendika ve meslek örgütü RCN kaynakları, son oyların sayıldığını, hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun ücret konusundaki anlaşmazlıkta eylemden yana oy kullandığını söylüyor.

Sendika, 300 bin üyesine greve gitmelerini tavsiye etmişti.

Greve gidilmesi halinde, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) acil servis dışındaki diğer hizmetleri etkilenecek.

Hükümet, hemşirelere grev kararının hastalar üzerindeki etkisini "dikkatle değerlendirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen ise hem deneyimli hem de yeni işe başlayan çok sayıda personelin "değer verilmeyen ve adil davranılmayan bir hemşirelik mesleğinde gelecek göremediklerini" belirtmişti.

RCN, şu anda yüzde 12'nin üzerinde olan tüketici fiyat endeksi enflasyon oranının yüzde 5 üzerinde bir artış talep etmişti, ancak Birleşik Krallık bileşenleri ülkelerden (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) hiçbiri buna yakın bir teklifte bulunmadı.

RCN tarafından yaptırılan bir araştırma, 2011 ile 2021 yılları arasında ortalama ücretlerin, enflasyon hesaba katıldığında yüzde 6 oranında eridiğini ortaya koydu.

BBC