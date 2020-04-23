Hemşire teyzeden ikiz yeğenlerine 23 Nisan sürprizi

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Fatma Erdemir, haftalardır göremediği ikiz yeğenleri için sürpriz kutlama programı düzenleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşamalarını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 5 yaşındaki ikizler Deniz ve Damla Lazoğlu'na 23 Nisan sevinci yaşatmak isteyen teyzeleri Fatma Erdemir, İpekyolu Belediyesi ile iletişime geçerek mahallelerde konser veren müzik grubundan yeğenleri için konser vermesini istedi.

Belediyenin talebe olumlu yanıt vermesinin ardından teyze, çocukların babası Oktay Lazoğlu ile görüşüp evin balkon ve pencerelerini afiş ve bayraklarla süslemesini istedi.

Müzik grubuyla mahalleye giden Erdemir, seslendirilen şarkılar eşliğinde evin balkonuna çıkan yeğenlerinin bayramını kutladı.

Çevredeki binaların balkon ve pencerelerine çıkan çocuk ve mahalle sakinleri de şarkılara eşlik ederek unutamayacakları bir bayram yaşadı.

- "Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedim"

Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle yeğenlerini uzun süredir göremediğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinde görev aldığı için ailesinden uzak kaldığını, özlediği yeğenlerine sürpriz yapmak istediğini anlatan Erdemir, şöyle konuştu:

"Sosyal mesafe, karantina ve tedbirler nedeniyle her zamankinden farklı bir 23 Nisan oldu. Tüm Türkiye 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kaldı. Çocuklara armağan edilmiş bu bayramın sönük geçmesini istemedim. Bu özel günlerinde hangi şartlarda olursak olalım onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştım. Özelikle sağlıkçı arkadaşlarımın ve yeğenlerimin bayramını kutluyorum. Böyle bir kutlamada bizi kırmayıp burada çocuklara güzel bir gün yaşattıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyorum. Hayat eve sığar. Programa diğer binalarda oturan çocuklar da eşlik etti. Heyecanlı, mutlu, coşkulu bir gün yaşandı."

- "Güzel bir bayram kutladık"

Baba Oktay Lazoğlu ise bu yıl 23 Nisan'ı buruk karşıladıklarını, bu süreçte çocukları evde tutmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Çocuklara güzel bir gün yaşatmak için kendi imkanlarıyla evi süslediklerini, sürpriz etkinlik organize ettiklerini dile getiren Lazoğlu, "Yeğenlerini çok seven teyzemiz, sağlık personeli olduğu için bu süreçte gelip onları göremiyor. O da güzel bir sürpriz hazırladı ve aşağıda müzikli bir kutlama düzenledi. Biz evde, teyzesi aşağıda, komşular balkonlarda çocuklarıyla güzel bir bayram kutladık. En azından çocukların buruk olan duygularını bir nebze olsa da canlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. Evde kalalım, kendimizi izole edelim ve kimseye zarar vermeyelim. Hayat eve sığar." diye konuştu.

Deniz ve Damla ise hazırlanan sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, tüm çocuklarını bayramını kutladı.

