  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Ordu'da, 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:08:00 -
Hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Yasemin Çelebi, sabah saatlerinde tuvalete gitti.

Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Gece nöbetçi olduğu bildirilen iki çocuk annesi Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çelebi'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23