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Ekonomi Hemen hemen herkesin evinde bulunan halı markasıyla ilgili flaş karar! Satışa çıkarıldı
Ekonomi

Hemen hemen herkesin evinde bulunan halı markasıyla ilgili flaş karar! Satışa çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:36:00 -
Hemen hemen herkesin evinde bulunan halı markasıyla ilgili flaş karar! Satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bünyesinde bulunan Royal ve Atlas Halı İle Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Royal ve Atlas Halı İle Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Satış için muhammen bedel 1,8 milyar TL olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iki şirketi satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yapılan duyuruda Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 1,8 milyar TL'lik muhammen bedelle satışa konduğu bildirildi.

Duyuruda ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 180 milyon TL olarak belirlendi.

Şartname için verilecek belgelerin en geç 28 Kasım 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerektiği belirtildi. İhalenin 29 Kasım 2023 tarihinde saat 11'de yapılacağı bildirildi.
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